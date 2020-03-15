В Минске не уверены в пользе закрытия границ против коронавируса

МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Минздрав Белоруссии сомневается, что закрытие границ республики может быть эффективным в борьбе с распространением коронавируса

В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости закрывать границы республики из-за коронавируса, поскольку при нынешнем глобальном общении между странами "это пустое". Глава Минздрава Владимир Караник отмечал, что также не видит смысла в закрытии границ, так как это может стимулировать незаконную миграцию и, как следствие, неконтролируемое распространение инфекции. Между тем, Белоруссия до 6 апреля ввела ограничения на проведение всех культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

"В последнее время в социальных сетях и блогосфере возникают панические настроения и критика действий, либо, как многие считают, бездействий Минздрава по ряду вопросов. В связи с этим министерство здравоохранения считает необходимым задать нашим оппонентам следующие вопросы: каким образом закрытие границы республики Беларусь способно гарантировано предотвратить завоз коронавирусной инфекции в нашу страну? Если ни одно государство мира, которое применило данную меру, не запретило въезд своим гражданам, потому что это невозможно технически и неправильно морально-этически", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом в Минздраве обратили особое внимание, что к настоящему времени из восьми завозных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии семь было выявлено именно у белорусских граждан, которые вернулись из-за границы.

"Какой эффект ожидается от закрытия детских садов и начальной школы? Если уже хорошо известно, что дети болеют (коронавирусом – ред.) гораздо реже. А летальных исходов не было выявлено вообще ни одного", - заявили в пресс-службе.

Что касается инфицированных COVID-19 пациентов в Белоруссии, в Минздраве констатировали, что все они, за исключением одного - он поздно обратился к врачу и его состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой - находятся в удовлетворительном состоянии. Некоторые из них уже выписаны, часть готовится к выписке, за остальными продолжается наблюдение, состояние их здоровья опасений не вызывает.