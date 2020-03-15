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Власти Северной Македонии ужесточат меры против коронавируса
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РИА Новости

Власти Северной Македонии ужесточат меры против коронавируса

12:35 15.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Микробиологическая лаборатория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Северной Македонии достигло 18 человек, правительство ужесточило меры противодействия заражению, сообщил кабмин.
В ночь на воскресенье минздрав Северной Македонии подтвердил 18 случаев заболевания коронавирусом, до того число заболевших держалось на отметке 12. Правительство провело специальное заседание о новых мерах борьбы с распространением инфекции.
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"Предписывается закрытие всех торговых центров в стране, кроме продуктовых магазинов и аптек, остальные организации могут вести торговлю альтернативными способами – через интернет или по телефону. Полностью прекращается работа кафе, клубов, баров, казино и букмекерских контор, ресторанов", - сообщил кабмин.
"Предписывается закрытие всех наземных пунктов перехода границы кроме пяти (на границе с Сербией, Албанией, Грецией и Болгарией) и аэропорта в городе Охрид в течение 48 часов от принятия решения", - постановило правительство.
Таможне и налоговым органам республики указано подготовить отчет по экспорту-импорту продуктов питания, работодателям страны – по возможности обеспечить работу сотрудников из дома.
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