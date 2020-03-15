Власти Северной Македонии ужесточат меры против коронавируса

"Предписывается закрытие всех торговых центров в стране, кроме продуктовых магазинов и аптек, остальные организации могут вести торговлю альтернативными способами – через интернет или по телефону. Полностью прекращается работа кафе, клубов, баров, казино и букмекерских контор, ресторанов", - сообщил кабмин.