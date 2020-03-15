Власти Северной Македонии ужесточат меры против коронавируса

БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Северной Македонии достигло 18 человек, правительство ужесточило меры противодействия заражению, сообщил кабмин.
В ночь на воскресенье минздрав Северной Македонии подтвердил 18 случаев заболевания коронавирусом, до того число заболевших держалось на отметке 12. Правительство провело специальное заседание о новых мерах борьбы с распространением инфекции.
"Предписывается закрытие всех торговых центров в стране, кроме продуктовых магазинов и аптек, остальные организации могут вести торговлю альтернативными способами – через интернет или по телефону. Полностью прекращается работа кафе, клубов, баров, казино и букмекерских контор, ресторанов", - сообщил кабмин.
Таможне и налоговым органам республики указано подготовить отчет по экспорту-импорту продуктов питания, работодателям страны – по возможности обеспечить работу сотрудников из дома.
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