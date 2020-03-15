Число зараженных коронавирусом израильтян достигло двухсот

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Число жителей Израиля, у которых диагностирован коронавирус, достигло 200, сообщает министерство здравоохранения.
В среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии.
По данным израильского министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле достигло 200, состояние двух людей оценивается как тяжёлое.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.