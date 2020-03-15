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2020-03-15T11:43+0300
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Метеорологи рассказали, когда в Москву вернется тепло
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РИА Новости

Метеорологи рассказали, когда в Москву вернется тепло

11:43 15.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие в Парке Горького в Москве
Прохожие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие в Парке Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Тёплая погода вернется в Москву в среду, но в конце следующей недели снова ожидается похолодание, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Прошедшая ночь (с 14 на 15 марта - ред.) стала самой холодной с начала марта. В ночь на понедельник будет ещё холоднее, малооблачно, без осадков. В Москве минус 6 - минус 8, по области до 5-10 градусов мороза. Ночь с воскресенья на понедельник станет самой холодной", - рассказал Тишковец.
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Синоптик добавил, что днём в понедельник благодаря антициклону будет переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду. Под лучами мартовского солнца воздух прогреется до плюс 2 - плюс 4 в Москве и нуля - плюс 5 в Подмосковье.
"Начиная со вторника погода будет неустойчивая с осадками разной интенсивности и в разной фазе. Ночью в основном это небольшой локальный снег, поскольку температура будет колебаться на околонулевой отметке в Москве и от минус 2 до плюс 3 в Подмосковье", - сообщил метеоролог.
По его словам, дальше станет теплее, облаков будет много, потоки сменятся с северных на западные. Днём во вторник ожидается плюс 1 - плюс 6, в среду - плюс 4 - плюс 9, в четверг - плюс 2 - плюс 7, в пятницу - плюс 1 - плюс 6, в субботу - около нуля. Самым теплым днём недели станет среда. Днём в среду и четверг прогнозируется дождь, снежный покров постепенно будет таять.
"Температура не только вернётся в рамки климата, но и превысит норму на несколько градусов. Но это не та ситуация, что была в первой половине марта, такого тепла пока не видно. И эта часть марта будет холодная в отличие от первой", - заключил Тишковец.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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