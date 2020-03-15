Метеорологи рассказали, когда в Москву вернется тепло

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Тёплая погода вернется в Тёплая погода вернется в Москву в среду, но в конце следующей недели снова ожидается похолодание, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Прошедшая ночь (с 14 на 15 марта - ред.) стала самой холодной с начала марта. В ночь на понедельник будет ещё холоднее, малооблачно, без осадков. В Москве минус 6 - минус 8, по области до 5-10 градусов мороза. Ночь с воскресенья на понедельник станет самой холодной", - рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что днём в понедельник благодаря антициклону будет переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду. Под лучами мартовского солнца воздух прогреется до плюс 2 - плюс 4 в Москве и нуля - плюс 5 в Подмосковье

"Начиная со вторника погода будет неустойчивая с осадками разной интенсивности и в разной фазе. Ночью в основном это небольшой локальный снег, поскольку температура будет колебаться на околонулевой отметке в Москве и от минус 2 до плюс 3 в Подмосковье", - сообщил метеоролог.

По его словам, дальше станет теплее, облаков будет много, потоки сменятся с северных на западные. Днём во вторник ожидается плюс 1 - плюс 6, в среду - плюс 4 - плюс 9, в четверг - плюс 2 - плюс 7, в пятницу - плюс 1 - плюс 6, в субботу - около нуля. Самым теплым днём недели станет среда. Днём в среду и четверг прогнозируется дождь, снежный покров постепенно будет таять.