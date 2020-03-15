В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 13 марта украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 14 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП по подконтрольному республике населенному пункту Калиновка.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.