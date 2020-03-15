Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
По словам эксперта, хозяйки довольно часто делают одну и ту же ошибку во время приготовления борща — добавляют зажарку. Как пояснил Самойлов, из-за этого блюдо становится слишком жирным, что портит его вкус.
Повар подчеркнул, что испорченный борщ уже не спасут никакие приправы, соусы и заправки.
4 октября 2019, 14:37Мадс Миккельсен назвал борщ любимым произведением русской культуры
Ранее стало известно, что борщ стал не по карману многим жителям Украины, так как мясной за год подорожал на девять процентов, а постный прибавил в цене двадцать два процента.