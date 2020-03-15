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Подмосковные больницы готовы к приему пациентов с коронавирусом
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РИА Новости

Подмосковные больницы готовы к приему пациентов с коронавирусом

02:33 15.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Коридор в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заверила жителей региона, что больницы готовы к приёму пациентов в случае распространения коронавируса, ее видеообращение было опубликовано в Instagram-аккаунте регионального минздрава.
"Могу заверить всех наших жителей, что больницы готовы. У нас достаточное количество инфекционных коек – более 2 тысяч, 632 изолированных инфекционных бокса, в которых около тысячи коек", - сказала Стригункова.
В случае необходимости в больницах будут организованы дополнительные места, добавила министр.
"Запас медикаментов в стационарах достаточный, кроме того, создан запас препаратов в мособлмедсервисе (аптечный склад - ред.)", - рассказала Стригункова.
Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает горячая линия по номеру телефона 8-800-550-50-30.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. В школах и детсадах региона вводится режим свободного посещения.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Общество
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