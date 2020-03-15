Колумбия депортирует граждан Франции и Испании за нарушение карантина

"В ближайшее время из страны будут депортированы четыре иностранных гражданина, которые нарушили обязательное требование по изоляции и покинули свое место пребывания… (Речь идет - ред.) о двух мужчинах и двух женщинах, которые являются гражданами Испании и Франции", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.