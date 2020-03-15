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Колумбия депортирует граждан Франции и Испании за нарушение карантина
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РИА Новости

Колумбия депортирует граждан Франции и Испании за нарушение карантина

02:02 15.03.2020
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© Flickr / Tijs ZwinkelsКолумбия
Колумбия
© Flickr / Tijs Zwinkels
Колумбия. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Колумбии депортируют четырех граждан Испании и Франции за нарушение требований по самоизоляции в связи с новым типом коронавируса, сообщается в заявлении миграционной службы латиноамериканской страны.
"В ближайшее время из страны будут депортированы четыре иностранных гражданина, которые нарушили обязательное требование по изоляции и покинули свое место пребывания… (Речь идет - ред.) о двух мужчинах и двух женщинах, которые являются гражданами Испании и Франции", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что все случаи нарушения карантина были зафиксированы в столице страны Боготе.
По последним данным министерства здравоохранения Колумбии, в стране зафиксировано 22 случая заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаФранцияИспанияКолумбияВ мире
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