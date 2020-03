Вирус отнимает у Запада руль от мировой экономики

"Рынки падают. Экономика останавливается. Паника распространяется. Все это создает сильное ощущение 2008 года" — таков заголовок главного американского печатного СМИ — газеты The New York Times . Если свести в одну фразу суть проблемы, то формулировка от экономического обозревателя нью-йоркского издания Питера Гудмана вполне подходит: "неэффективная денежно-кредитная политика, скудные действия со стороны правительств и страх перед вакуумом лидерства вызывают тревогу по поводу экономического шока от пандемии". Не стоит считать, что проблема является сугубо американской. Британская The Independent описывает тот же самый феномен, только не на макроуровне, а на уровне британского обывателя: "Коронавирус обанкротит больше людей, чем убьет, — и это настоящая глобальная чрезвычайная ситуация. Может быть, мы будем потом оглядываться на коронавирус как на тот момент, когда нити, скрепляющие мировую экономику, были разорваны".