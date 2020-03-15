Ты красавчик: как меняются мужские украшения

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. В галерее "ГРАУНД Солянка" открылась выставка украшений "9 марта". Работы 80 художников-ювелиров со всего мира в стиле art jewelry посвящены гендерным стереотипам. О том, что перстень с бриллиантом — уже не комильфо, серьга в левом ухе — допустимо, а массивная золотая цепь на шее бывает не только у бандитов из 90-х или рэперов, — в материале РИА Новости.

"Мальчики такое не носят"

В детстве художник Карло Лучиди очень любил цветы. Но мама разрешала ему вдевать тюльпан или розу в петличку только на свадьбу и похороны, потому что "мальчики обычно так не ходят". Теперь Лучиди создает то, что называет "повседневными украшениями для настоящих мужчин": брутальные, похожие на обрубки, брошки, куда можно вставлять живые цветы и носить их хоть каждый день.

Работы итальянца — редкие, созданные для мужчин экспонаты, представленные в Москве.

© предоставлено пресс-службой, Арсений Куцевич Брошь, Карло Лучиди, выставка украшений "9 марта" в галерее "ГРАУНД Солянка" © предоставлено пресс-службой, Арсений Куцевич Брошь, Карло Лучиди, выставка украшений "9 марта" в галерее "ГРАУНД Солянка"

“Все-таки ювелирка — в основном женская история”, — признается куратор выставки Екатерина Рабей.

© предоставлено пресс-службой Выставка украшений "9 марта" в галерее "ГРАУНД Солянка", ожерелье, Даниэль фон Вейнбергер © предоставлено пресс-службой Выставка украшений "9 марта" в галерее "ГРАУНД Солянка", ожерелье, Даниэль фон Вейнбергер

Браммел против Людовика

Однако именно представители сильного пола первыми стали носить украшения, отмечает The New York Times. Прежде всего в практических целях: браслеты служили оберегами от злых духов, защищали в бою, а в мирное время подтверждали высокий статус.

Пик увлечения мужчин декоративными элементами пришелся на XVII-XVIII века. Жабо, рюши, кружева, напудренный парик, многочисленные перстни на пальцах и туфли с бриллиантовыми пряжками — так выглядел типичный великосветский месье при дворе Людовика XIV. Тогда туалеты кавалеров в изысканности и яркости не уступали дамским, даже превосходили их — и это считалось нормой.

Мода могла бы пойти по другому пути — ведь в природе у самцов, как правило, гораздо более эффектная внешность, чем у самок. "Все изменилось в начале XIX века благодаря известному лондонскому персонажу Джорджу Браммелу, — поясняет историк моды Анатоль Вовк. — Он не надевал парики, не красил лицо, не носил обувь на каблуке. Его гардероб состоял из накрахмаленных белых рубашек, строгого фрака, сапог или туфель. Первая одежда денди стала прототипом мужского делового костюма". Так мужчины на несколько столетий благородно решили уйти в тень, предоставив дамам право блистать.

"Новая мужественность"

В Голливуде, где прежде культивировался образ альфа-самца, многие очень популярные актеры и музыканты не боятся выглядеть хрупкими и женственными — это теперь считается прогрессивным.

Так, брутальный рокер Гарри Стайлс появился на красной дорожке в шифоновой блузке с бантом и с жемчужной сережкой в ухе. А Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), самая влиятельная фигура в мире моды (согласно авторитетному индексу Lyst Year in Fashion), не стесняется надевать изящные тонкие цепочки, кольца и браслеты, подчеркивающие его классическую красоту.

© AP Photo / Joel C Ryan Британский певец и актер Гарри Стайлс © AP Photo / Joel C Ryan Британский певец и актер Гарри Стайлс

"Ювелирная индустрия — из самых консервативных: до сих пор в высоком сегменте есть вещи, похожие на те, что делались сто лет назад. При этом в области бижутерии — сплошные эксперименты, но непонятно, насколько это будет долгоиграющим трендом. Ясно одно: будущее украшений — точно меньше про статус и больше про эмоции", — считает маркетолог Наталья Филатова.

Совершенно нечего надеть?

И сейчас словосочетание "ювелирные украшения" по умолчанию означает то, что носят девушки. О состоятельности мужчины лучше расскажет роскошное колье на его спутнице. Излишеств в собственном облике, кроме функциональных часов и запонок, "настоящий мужик" себе не позволит (если, конечно, он не арабский шейх или цыганский барон).

Запонки остаются в ряду самых элегантных мужских украшений, и это признают даже консерваторы. Свадьбы, красные дорожки, крупные премьеры и годовщины — тут без них не обойтись. Появляться с запонками без пиджака или смокинга, по мнению большинства стилистов, недопустимо.

Увесистые цепи в комплекте с малиновым пиджаком и пейджером были в 90-е атрибутом новых русских. Сейчас эти предметы скорее ассоциируются с лондонскими гопниками — кокни — и американскими рэперами и уже несколько сезонов считаются остромодным аксессуаром.

"Массивные украшения остаются атрибутом многих субкультур и достаточно спокойно воспринимаются обществом. Едва ли можно усомниться в "мужественности" рок-музыканта или байкера, надевшего сразу несколько серег, браслетов и колец", — отмечает ювелир и сокуратор выставки на Солянке Мария Старикова.

© РИА Новости / Игорь Михалев На фестивале "Дни легкой музыки в Тарту". "Металлисты" — зрители "Концерта мира" на Ратушной площади в Тарту. Эстонская ССР, 1987 год © РИА Новости / Игорь Михалев На фестивале "Дни легкой музыки в Тарту". "Металлисты" — зрители "Концерта мира" на Ратушной площади в Тарту. Эстонская ССР, 1987 год

При этом есть кольца, которые носили только представители сильного пола. Печатки. Ими пользовались, утверждая договоры и подписывая документы. Сейчас такие перстни на мизинце левой руки или безымянном пальце в Старом Свете можно увидеть у представителей аристократических династий. Если у вас нет фамильного герба или замка где-нибудь в Шотландии, ваше кольцо-печатка выглядит неуместно.

Лаконичные кожаные и минималистичные незамкнутые варианты браслетов отлично "дружат" с вещами в стиле кэжуал: футболками, поло, свитерами, кардиганами. Их можно носить на одной руке с часами, но только если они сочетаются по цвету. А вот допустить, чтобы на запястье встретились серебро и золото, по-прежнему считается фешен-промахом.

© Фото : ITV Studios (2010) Дэвид Суше в роли Эркюля Пуаро в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе" (2010) © Фото : ITV Studios (2010) Дэвид Суше в роли Эркюля Пуаро в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе" (2010)

Мужские броши бывают двух видов: с булавкой и на длинной игле. Носят их в основном на лацкане или кармане пиджака, пальто или плаща. Очень интересный и недооцененный аксессуар, который выведет на новый уровень даже самый консервативный офисный костюм и особенно хорошо смотрится на фактурной ткани — твиде, бархате, клетке.

серьга в правом ухе, В 70-х годах XX векав правом ухе, напоминает Los Angeles Times, считалась признаком принадлежности к ЛГБТ-движению — тайным отличительным знаком для "своих". Актеры, поп-исполнители и спортсмены вроде Джонни Деппа, Дэвида Бекхэма и Уилла Смита реабилитировали это украшение, отчасти избавив его от лишней символической нагрузки.