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СМИ: в Словении зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

СМИ: в Словении зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

22:05 14.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от нового типа коронавируса зафиксирован в Словении, сообщает агентство STA со ссылкой на источники.
Как отмечается, скончался пожилой мужчина из города Метлика, имевший также хроническое заболевание.
Комментариев от министерства здравоохранения пока не поступало.
По последним данным, в стране зафиксирован 181 случай заражения COVID-19. Правительство в среду приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками инфекции, на следующий день объявило эпидемию. Власти закрыли учебные заведения и приняли меры по снижению ущерба предприятий и работников.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
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