СМИ: в Словении зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от нового типа Первый случай смерти от нового типа коронавируса зафиксирован в Словении , сообщает агентство STA со ссылкой на источники.

Как отмечается, скончался пожилой мужчина из города Метлика, имевший также хроническое заболевание.

Комментариев от министерства здравоохранения пока не поступало.

По последним данным, в стране зафиксирован 181 случай заражения COVID-19. Правительство в среду приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками инфекции, на следующий день объявило эпидемию. Власти закрыли учебные заведения и приняли меры по снижению ущерба предприятий и работников.