Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T22:04+0300
https://ria.ru/20200314/1568615662.html
Число жертв коронавируса в Бельгии возросло до пяти человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_73f6dcfe2263331b7c0d1d54a163a415.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Бельгии возросло до пяти человек

22:04 14.03.2020
773
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Число скончавшихся из-за коронавируса COVID-19 в Бельгии в субботу увеличилось до пяти, сообщает новостной сайт Sudinfo.
Ранее минздрав страны сообщил о росте числа заболевших до 689 и четырех скончавшихся.
На приеме у врача
Вчера, 14:32
Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID
"Последние данные указывали четырех умерших. Этот список увеличился до пяти после кончины пожилого пациента в Льеже", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
В Европе наиболее сложная обстановка складывается в Италии, Франции и Германии. Заражения зафиксированы уже практически во всех странах-членах ЕС. Евросоюз концентрирует свою работу по борьбе с COVID-19 на четырех основных направлениях: торможение распространения, обеспечение рынка необходимыми медицинскими средствами, научные исследование и разработка вакцины, а также минимизация экономических последствий.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
001001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗБельгияЕвропаВ мире
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
СМИ: в Словении зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Женщина в медицинской маске на улице в Варшаве
В Бельгии число зараженных коронавирусом приблизилось к 700
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Сотрудники медицинского стационара
В Бельгии от коронавируса умер четвертый человек
Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
Франция заявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 4233 человек
Виды Осло: Городская ратуша (архитектор Рагнер Эстберг, 1933 -1950 гг.)
Число жертв коронавируса в Норвегии выросло до трех
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Число заболевших коронавирусом в Бельгии превысило 550 человек
Женщина в медицинской маске в Париже
Число заболевших коронавирусом во Франции выросло до 4499 человек
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 175
Лагерь в Израиле для зараженных коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Израиле увеличилось до 193 человек
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Лондон
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса
08:38В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
Лента новостейМолния