Число жертв коронавируса в Бельгии возросло до пяти человек

Ранее минздрав страны сообщил о росте числа заболевших до 689 и четырех скончавшихся.

Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID

Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID

"Последние данные указывали четырех умерших. Этот список увеличился до пяти после кончины пожилого пациента в Льеже", - говорится в сообщении.