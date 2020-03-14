Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T22:11+0300
https://ria.ru/20200314/1568615620.html
Франция не планирует отменять муниципальные выборы из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218795_0:273:3154:2047_1036x0_80_0_0_7dcb31030202a8142a139d1af170b82b.jpg
РИА Новости

Франция не планирует отменять муниципальные выборы из-за коронавируса

22:01 14.03.2020 (обновлено: 22:11 14.03.2020)
254
© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Первый тур муниципальных выборов во Франции состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом на фоне принятых правительством мер по недопущению распространения заболевания, заявил в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
"Первый тур (муниципальных выборов) может состояться завтра при строгом соблюдении условий дистанции. ... В этих условиях голосование завтра состоится, как запланировано, и французы продемонстрируют своё спокойствие и гражданскую позицию", - сказал глава французского правительства.
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
13 марта, 08:00
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
Ранее он объявил, что с полуночи и до нового распоряжения во Франции будут закрыты кафе, бары, рестораны, дискотеки и непродовольственные магазины.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, умер 91 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
На приеме у врача
Вчера, 14:32
Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID
010000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФранцияВ мире
Рекомендуем
Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
Франция заявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Во Франции закрывают кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины
Женщина в медицинской маске в Париже
Число заболевших коронавирусом во Франции выросло до 4499 человек
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В Румынии с 16 марта введут режим ЧС из-за коронавируса
Сотрудники полиции на пропускном пункте Ледра в Никосии
В Греции арестовали 45 человек за нарушения карантина по коронавирусу
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Число жертв коронавируса в Бельгии возросло до пяти человек
Города мира. Хельсинки
Восемь человек с коронавирусом выздоровели в Хельсинки
Женщина в медицинской маске на улице в Варшаве
Тринадцать человек излечились в Польше от короновируса
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Забор анализа на коронавирус у водителей в Денвере, США
США могут ввести ограничения на поездки внутри страны
Ситуация в Мадриде, Испания
Власти Испании ограничили передвижение по стране
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
СМИ: в Словении зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Пассажирский самолет в небе
Норвегия частично закроет аэропорты для зарубежных рейсов
Города России. Калининград
Калининградские власти призывают отели сообщать о приеме иностранцев
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Пенс заявил, что тесты на коронавирус в США будут бесплатными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса
08:38В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
Лента новостейМолния