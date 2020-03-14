Франция не планирует отменять муниципальные выборы из-за коронавируса

Женщина в медицинской маске в Париже

ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Первый тур муниципальных выборов во Первый тур муниципальных выборов во Франции состоится, несмотря на ситуацию с коронавирусом на фоне принятых правительством мер по недопущению распространения заболевания, заявил в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп

"Первый тур (муниципальных выборов) может состояться завтра при строгом соблюдении условий дистанции. ... В этих условиях голосование завтра состоится, как запланировано, и французы продемонстрируют своё спокойствие и гражданскую позицию", - сказал глава французского правительства.

Ранее он объявил, что с полуночи и до нового распоряжения во Франции будут закрыты кафе, бары, рестораны, дискотеки и непродовольственные магазины.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, умер 91 человек.