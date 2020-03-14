Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T20:01+0300
https://ria.ru/20200314/1568612946.html
Число зараженных коронавирусом в БиГ достигло 21 человека
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568386203_0:0:1921:1080_1036x0_80_0_0_0277ef4938a41fc7119ae7b069d4942e.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в БиГ достигло 21 человека

20:01 14.03.2020
1152
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 14 мар – РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) выросло на три человека, таким образом, во всей БиГ число больных достигло 21 человека.
В Боснии и Герцеговине в пятницу вечером было 18 заболевших новым коронавирусом. Из них трое в хорватско-мусульманской Федерации БиГ и 15 в Республике Сербской.
На приеме у врача
Вчера, 14:32
Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID
"Число заболевших в Республике Сербской выросло на три человека и достигло 18 инфицированных", - сообщил минздрав в субботу.
Власти в Баня-Луке днем провели специальную пресс-конференцию. Член президиума БиГ от сербов Милорад Додик сообщил о введении карантина для всех жителей РС, возвращающихся с заработков из-за рубежа. По словам Додика в ближайшее время будут установлены армейские палатки для изоляции и медицинского надзора за гражданами "которых побуждают вернуться домой власти стран, где они работают".
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
000310
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБосния и ГерцеговинаВ мире
Рекомендуем
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
Франция заявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 175
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали в Дании
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Пушков прокомментировал 14 новых случаев коронавируса в России
Бригада дезинфекторов на входе в медицинский центр в пригороде Сиэтла, США. 12 марта 2020
В США зарегистрировали 50 смертельных случаев от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп сдал тест на коронавирус
Забор анализа на коронавирус у водителей в Денвере, США
США могут ввести ограничения на поездки внутри страны
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России обследуют всех, кто выезжал в страны со случаями коронавируса
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса
08:38В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
Лента новостейМолния