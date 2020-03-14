Число зараженных коронавирусом в БиГ достигло 21 человека

БЕЛГРАД, 14 мар – РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) выросло на три человека, таким образом, во всей БиГ число больных достигло 21 человека.
В Боснии и Герцеговине в пятницу вечером было 18 заболевших новым коронавирусом. Из них трое в хорватско-мусульманской Федерации БиГ и 15 в Республике Сербской.
"Число заболевших в Республике Сербской выросло на три человека и достигло 18 инфицированных", - сообщил минздрав в субботу.
Власти в Баня-Луке днем провели специальную пресс-конференцию. Член президиума БиГ от сербов Милорад Додик сообщил о введении карантина для всех жителей РС, возвращающихся с заработков из-за рубежа. По словам Додика в ближайшее время будут установлены армейские палатки для изоляции и медицинского надзора за гражданами "которых побуждают вернуться домой власти стран, где они работают".
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