В России обследуют всех, кто выезжал в страны со случаями коронавируса

"Сегодня тест-системы для определения коронавируса есть в каждом субъекте Российской Федерации, на коронавирусную инфекцию обследуют всех, кто выезжал в страны, где фиксируется заболевание, всех, кто контактировал с заболевшими, всех с симптомами пневмонии, даже если они не посещали зарубежные страны",- говорится в сообщении.