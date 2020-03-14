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В России обследуют всех, кто выезжал в страны со случаями коронавируса
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РИА Новости

В России обследуют всех, кто выезжал в страны со случаями коронавируса

18:13 14.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию в России проводят всем, кто выезжал в страны, где фиксируется заболевание, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Сегодня тест-системы для определения коронавируса есть в каждом субъекте Российской Федерации, на коронавирусную инфекцию обследуют всех, кто выезжал в страны, где фиксируется заболевание, всех, кто контактировал с заболевшими, всех с симптомами пневмонии, даже если они не посещали зарубежные страны",- говорится в сообщении.
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