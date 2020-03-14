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2020-03-14T18:04+0300
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Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 655 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 655 человек

18:04 14.03.2020
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© REUTERS / Andreas GebertСанитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
© REUTERS / Andreas Gebert
ВЕНА, 14 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии в субботу достигло 655, сообщило министерство здравоохранения республики.
В субботу утром ведомство сообщало о 602 зараженных, во второй половине дня скорректировало информацию до 655. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 08.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).
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К настоящему моменту в Австрии провели 7 467 тестов на коронавирус, 655 оказались положительными, шесть человек уже выздоровели.
В четверг в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса, в Вене скончался 69-летний мужчина, который побывал в Италии и имел другие болезни.
ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.
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