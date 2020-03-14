Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 655 человек

В субботу утром ведомство сообщало о 602 зараженных, во второй половине дня скорректировало информацию до 655. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 08.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).