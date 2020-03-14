У вернувшихся из Италии и Китая жителей Саратова коронавирус не нашли

"Организовано обследование 18 больных с респираторными симптомами на группу респираторных вирусных инфекций, коронавирусную инфекцию в лабораториях... Результаты обследования на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, - отрицательные", - говорится в сообщении.