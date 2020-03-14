У вернувшихся из Италии и Китая жителей Саратова коронавирус не нашли

САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Восемнадцать человек, вернувшихся из-за границы симптомами ОРВИ, в Саратовской области обследовали на коронавирус, диагноз не подтвердился, сообщило в субботу региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее управление Роспотребнадзора сообщило, что с 24 января по 4 марта в регионе обследованы 14 человек, вернувшихся из Китая и Италии с симптомами ОРВИ, но у них всех лабораторные исследования исключили коронавирус. Всего же за этот период в регионе под наблюдение были взяты 53 человека, вернувшихся из-за границы, в том числе из КНР.
"Организовано обследование 18 больных с респираторными симптомами на группу респираторных вирусных инфекций, коронавирусную инфекцию в лабораториях... Результаты обследования на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, - отрицательные", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исследования анализов проводились в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области, Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" в Саратове и в государственном научном центре "Вектор" в Новосибирске.
"Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Саратовской области", - подчеркивается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но около 5 тысяч скончались.
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