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Норвегия может закрыть границы из-за коронавируса
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РИА Новости

Норвегия может закрыть границы из-за коронавируса

17:13 14.03.2020 (обновлено: 20:06 14.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВиды Осло: Городская ратуша (архитектор Рагнер Эстберг, 1933 -1950 гг.)
Виды Осло: Городская ратуша (архитектор Рагнер Эстберг, 1933 -1950 гг.)
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Норвежские власти рассматривают возможность закрытия границ королевства в связи с распространением коронавируса, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на премьер-министра Эрну Сульберг.
"Правительство рассматривает возможность закрытия границ Норвегии", - приводит телекомпания слова Сульберг.
Северные провинции, в том числе граничащая с РФ Трумс и Финнмарк потребовали от правительства немедленного принятия решения о закрытии границ. Здесь заболело пока 16 человек, однако по всему королевству число заразившихся превысило 900 человек.
Норвегия на прошедшей неделе предприняла беспрецедентные меры по защите страны от коронавируса, который активно распространяется в королевстве. Закрыты школы и детские сады, отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, все офисные сотрудники переведены на удаленную форму работы, все приезжающие из-за пределов Северных стран, вне зависимости от наличия у них симптомов болезни, обязаны находиться в 14-дневном карантине.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаНорвегияВ мире
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