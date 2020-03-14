Норвегия может закрыть границы из-за коронавируса

МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Норвежские власти рассматривают возможность закрытия границ королевства в связи с распространением коронавируса, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на премьер-министра Эрну Сульберг.
"Правительство рассматривает возможность закрытия границ Норвегии", - приводит телекомпания слова Сульберг.
Северные провинции, в том числе граничащая с РФ Трумс и Финнмарк потребовали от правительства немедленного принятия решения о закрытии границ. Здесь заболело пока 16 человек, однако по всему королевству число заразившихся превысило 900 человек.
Норвегия на прошедшей неделе предприняла беспрецедентные меры по защите страны от коронавируса, который активно распространяется в королевстве. Закрыты школы и детские сады, отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, все офисные сотрудники переведены на удаленную форму работы, все приезжающие из-за пределов Северных стран, вне зависимости от наличия у них симптомов болезни, обязаны находиться в 14-дневном карантине.
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