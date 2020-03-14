Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T17:12+0300
https://ria.ru/20200314/1568607518.html
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 959 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568314091_0:78:1602:979_1036x0_80_0_0_21c851d5013ab777201357f2d34d7a1e.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 959 человек

17:12 14.03.2020
2433
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыСотрудница медицинского стационара
Сотрудница медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 155 человек и достигло 959, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
По сообщению RIVM, за сутки число летальных исходов коронавируса в стране увеличилось на два, таким образом, скончались в общей сложности 10 человек.
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
13 марта, 08:00
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но около 5 тысяч скончались.
310400
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗНидерландыВ мире
Рекомендуем
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 804 человек
Борщ
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 4233 человек
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Жена Джигана прокомментировала скандал с "пьяным" видео мужа
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Лондон
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Женщина в медицинской маске
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 614 человек
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних
Варшава
В Польше готовятся отметить победу над Россией
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния