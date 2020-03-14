Число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 959 человек

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 155 человек и достигло 959, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
По сообщению RIVM, за сутки число летальных исходов коронавируса в стране увеличилось на два, таким образом, скончались в общей сложности 10 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но около 5 тысяч скончались.