Число заболевших коронавирусом в Словении превысило 180 человек

"До 14.00 (16.00 мск) в Словении было подтвержден 181 случай коронавируса. Всего протестированы результаты 5,3 тысяч человек", - сообщило правительство страны.

Коронавирус был накануне подтвержден у 141 гражданина Словении. Правительство в среду приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками инфекции, на следующий день объявило эпидемию. Власти закрыли учебные заведения и приняли меры по снижению ущерба предприятий и работников.