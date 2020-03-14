Число заболевших коронавирусом в Словении превысило 180 человек

БЕЛГРАД, 14 мар - РИА Новости. Новым коронавирусом в Словении заражен 181 человек, сообщило новое правительство страны в субботу.
Парламент Словении в ночь на субботу утвердил новый состав правительства во главе с экс-премьером Янезом Янша. Первое заседание нового состава кабмина он посвятил борьбе с распространением коронавируса.
"До 14.00 (16.00 мск) в Словении было подтвержден 181 случай коронавируса. Всего протестированы результаты 5,3 тысяч человек", - сообщило правительство страны.
Коронавирус был накануне подтвержден у 141 гражданина Словении. Правительство в среду приняло ряд новых мер по ограничению въезда иностранцев, которые могут быть переносчиками инфекции, на следующий день объявило эпидемию. Власти закрыли учебные заведения и приняли меры по снижению ущерба предприятий и работников.
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