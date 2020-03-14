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Россия усилит контроль в аэропортах и на вокзалах
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РИА Новости

Россия усилит контроль в аэропортах и на вокзалах

17:07 14.03.2020 (обновлено: 20:40 14.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на Ярославском вокзале в Москве
Сотрудник полиции на Ярославском вокзале в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции на Ярославском вокзале в Москве
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах для предотвращения распространения коронавируса. Об этом он заявил на стратегической сессии координационного совета по борьбе с инфекцией.
Такие меры введут на два дня, 14 и 15 марта, в отношении как россиян, так и иностранцев, уточнил премьер.
При этом он напомнил об уже принятых упреждающих мерах, в том числе об ограничении авиаперелетов с Европой.
"Практически мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, в Швейцарию и Норвегию с нуля часов 16 марта. Это нам поможет снизить риск распространения коронавируса", — сказал Мишустин.
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Отложить поездки

Кроме того, власти рекомендуют всем россиянам минимизировать поездки за границу. В частности, отметил Мишустин, правительство уже попросило все федеральные органы власти максимально воздержаться от командировок, а также отменить поездки в личных целях.
"И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем", — подчеркнул премьер-министр.

Отменить массовые мероприятия

Еще одна мера, которая поможет в профилактике, — сокращение количества массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных и деловых.
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Мишустин отметил, что это упреждающие меры, и призвал относиться к ним спокойно.

"В первую очередь подвержены заболеванию в опасной форме люди пожилые. И массовые мероприятия, когда могут разносчиками инфекции также стать члены семьи, — это самый важный элемент, от которого нужно оберечь наших родных людей", — сказал он.

Премьер отметил, что российские власти действовали осторожно, продуманно, но последовательно, и благодаря именно этому в стране пока только 45 случаев заболевания. Однако, продолжил он, ситуация меняется, поэтому нужно не допустить быстрого проникновения вируса в Россию.

Карантин для групп риска

Премьер-министр напомнил, что в России коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся, например, из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили. Поэтому он считает необходимым сосредоточить усилия на контроле за группами риска, то есть за россиянами и иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией.
Для этого требуется переводить их на 14-дневный карантин под наблюдением врачей, считает Мишустин.
"Здесь медлить нельзя, нужна, в общем-то, быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания — так, как это сделано в Москве", — уверен премьер. По его словам, эту практику нужно распространить на все регионы.
Глава правительства также предложил, чтобы главный санитарный врач мог обязать людей находиться на домашнем карантине. Проработать этот вопрос он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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Создание координационного совета

Для борьбы с коронавирусом создается координационный совет, в который войдут уже действующий оперативный штаб и комиссия по устойчивости экономической ситуации. В него войдут руководители регионов и все заинтересованные лица, рассказал Мишустин.
По его мнению, ситуация развивается по неблагоприятному сценарию, в мире уже более 145 тысяч заболевших. В пример Мишустин привел Европу, где, на его взгляд, ситуация с коронавирусом критическая, а также напомнил, что в США введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации.
"Конечно, в этот момент важно защитить людей и принять все меры, чтобы не допустить массовое распространение коронавирусной инфекции, в том числе в нашей стране", — заключил премьер.
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