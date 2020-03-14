ОАЭ приостанавливают авиасообщение с Ливаном, Ираком, Сирией и Турцией

"С 17 марта до дальнейшего уведомления приостанавливаются все рейсы из и в Ливан, Сирию, Ирак и Турцию в качестве превентивных мер в поддержку национальных и региональных усилий для противодействия распространению коронавируса в стране", - отметило управление.