ОАЭ приостанавливают авиасообщение с Ливаном, Ираком, Сирией и Турцией

ДОХА, 14 мар - РИА Новости. ОАЭ с 17 марта до дальнейшего уведомления приостанавливают авиасообщение с Ливаном, Ираком, Сирией и Турцией в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило в субботу Федеральное управление по гражданской авиации ОАЭ в социальной сети.
"С 17 марта до дальнейшего уведомления приостанавливаются все рейсы из и в Ливан, Сирию, Ирак и Турцию в качестве превентивных мер в поддержку национальных и региональных усилий для противодействия распространению коронавируса в стране", - отметило управление.
В пятницу эмиратские авиакомпании сообщили об отмене всех рейсов в Италию, кроме полетов в столицу Рим, на фоне распространения там коронавируса.
Ранее власти ОАЭ объявили, что в стране выявлены более 80 случаев заболевания коронавирусом. в частности, у четырех россиян, трое из которых были гонщиками из команды, приехавшей для участия в велогонке "Тур ОАЭ".
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