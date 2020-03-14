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ОАЭ приостанавливают авиасообщение с Ливаном, Ираком, Сирией и Турцией
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РИА Новости

ОАЭ приостанавливают авиасообщение с Ливаном, Ираком, Сирией и Турцией

17:02 14.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ДОХА, 14 мар - РИА Новости. ОАЭ с 17 марта до дальнейшего уведомления приостанавливают авиасообщение с Ливаном, Ираком, Сирией и Турцией в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило в субботу Федеральное управление по гражданской авиации ОАЭ в социальной сети.
"С 17 марта до дальнейшего уведомления приостанавливаются все рейсы из и в Ливан, Сирию, Ирак и Турцию в качестве превентивных мер в поддержку национальных и региональных усилий для противодействия распространению коронавируса в стране", - отметило управление.
В пятницу эмиратские авиакомпании сообщили об отмене всех рейсов в Италию, кроме полетов в столицу Рим, на фоне распространения там коронавируса.
Ранее власти ОАЭ объявили, что в стране выявлены более 80 случаев заболевания коронавирусом. в частности, у четырех россиян, трое из которых были гонщиками из команды, приехавшей для участия в велогонке "Тур ОАЭ".
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаИракТурцияСирияОАЭЛиванВ мире
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