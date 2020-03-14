Катар решил прекратить выдачу виз гражданам четырех стран ЕС и Судану

"Решение о временном прекращении выдачи виз по прибытии в Катар для граждан Италии, Франции, Германии и Испании вступает в силу 15 марта до дальнейшего уведомления. Исключение будет сделано для обладателей вида на жительство в Катаре из числа граждан этих стран, которые будут отправляться на карантин после приезда в Катар в медицинское учреждение на 14 дней", - отмечается в сообщении.