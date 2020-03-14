Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T20:05+0300
https://ria.ru/20200314/1568606285.html
Катар решил прекратить выдачу виз гражданам четырех стран ЕС и Судану
https://cdn25.img.ria.ru/images/149581/88/1495818867_0:134:2549:1568_1036x0_80_0_0_341e9912a04ddaa0bb78e1efda43bc60.jpg
РИА Новости

Катар решил прекратить выдачу виз гражданам четырех стран ЕС и Судану

16:38 14.03.2020 (обновлено: 20:05 14.03.2020)
685
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж / Перейти в фотобанкПрохожие в окрестностях амфитеатра в городе Доха, Катар
Прохожие в окрестностях амфитеатра в городе Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк
ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Власти Катара в субботу решили прекратить выдавать визы в аэропорту Дохи гражданам четырех европейских стран, где выявлено много случаев заболевания коронавирусом, в том числе Италии, Франции, Германии и Испании, а также тем, кто прибыл из этих стран, сообщили РИА Новости в информационном офисе правительства Катара.
"Решение о временном прекращении выдачи виз по прибытии в Катар для граждан Италии, Франции, Германии и Испании вступает в силу 15 марта до дальнейшего уведомления. Исключение будет сделано для обладателей вида на жительство в Катаре из числа граждан этих стран, которые будут отправляться на карантин после приезда в Катар в медицинское учреждение на 14 дней", - отмечается в сообщении.
Кроме того, власти Катара распорядились приостановить въезд в страну граждан Судана, в том числе тех, кто обладает катарским видом на жительство.
Правительство рекомендует жителям Катара не покидать страну без крайней необходимости.
Катар стал страной с наибольшим количеством больных коронавирусом среди шести арабских государств Персидского залива. В пятницу вечером минздрав эмирата объявил об обнаружении еще 58 случаев заболевания, в основном среди рабочих, задействованных на многочисленных стройках к чемпионату мира по футболу. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом перевалило за 300.
Дубай, ОАЭ
Вчера, 16:16
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
400000
Обсудить 0
ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаДохаКатарВ мире
Рекомендуем
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Прохожие в окрестностях амфитеатра в городе Доха, Катар
Катар объявил о наборе волонтеров для борьбы с коронавирусом
Небоскребы в Дохе.
В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Борщ
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Лондон
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Глава минздрава Германии призвал посещавших ряд стран к самоизоляции
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 4233 человек
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Жена Джигана прокомментировала скандал с "пьяным" видео мужа
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Тест Трампа на коронавирус оказался отрицательным
Страны мира. Вьетнам
Вьетнам закроет въезд европейцам и прекратит выдачу виз по прибытии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния