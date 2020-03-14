Катар решил прекратить выдачу виз гражданам четырех стран ЕС и Судану

ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Власти Катара в субботу решили прекратить выдавать визы в аэропорту Дохи гражданам четырех европейских стран, где выявлено много случаев заболевания коронавирусом, в том числе Италии, Франции, Германии и Испании, а также тем, кто прибыл из этих стран, сообщили РИА Новости в информационном офисе правительства Катара.
"Решение о временном прекращении выдачи виз по прибытии в Катар для граждан Италии, Франции, Германии и Испании вступает в силу 15 марта до дальнейшего уведомления. Исключение будет сделано для обладателей вида на жительство в Катаре из числа граждан этих стран, которые будут отправляться на карантин после приезда в Катар в медицинское учреждение на 14 дней", - отмечается в сообщении.
Кроме того, власти Катара распорядились приостановить въезд в страну граждан Судана, в том числе тех, кто обладает катарским видом на жительство.
Правительство рекомендует жителям Катара не покидать страну без крайней необходимости.
Катар стал страной с наибольшим количеством больных коронавирусом среди шести арабских государств Персидского залива. В пятницу вечером минздрав эмирата объявил об обнаружении еще 58 случаев заболевания, в основном среди рабочих, задействованных на многочисленных стройках к чемпионату мира по футболу. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом перевалило за 300.
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