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В Кирове рассказали о состоянии женщины с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В Кирове рассказали о состоянии женщины с подозрением на коронавирус

15:39 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Состояние пациентки, госпитализированной в Кирове с подозрением на коронавирус, оценивается как удовлетворительное, сообщает в субботу пресс-служба правительства Кировской области.
Первый случай подозрения на заражение коронавирусом зарегистрирован в Кирове 13 марта. Женщина вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции и обратилась за медицинской помощью. Тест-система показала наличие коронавируса. Анализы отправлены в лабораторию. Лабораторное подтверждение ожидается в понедельник, 16 марта.
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"Пациентка госпитализирована в специальный бокс инфекционной клинической больницы города Кирова, где получает все необходимое лечение. На сегодняшний день состояние оценивается как удовлетворительное. Все контактные лица находятся под наблюдением", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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