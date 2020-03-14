Российскому психологу запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

"Вчера (в пятницу - ред.) в пункте пропуска "Жуляны" (аэропорт "Киев" имени Сикорского - ред.) пограничники не пропустили в Украину россиянку, которая планировала проводить мастер-класс "Теория невероятности" в столице", - сообщается на сайте.

Отмечается, что во время контроля второй линии россиянка рассказала, что работает психологом, телеведущей, пишет книги, проводит различные тренинги и сообщила правоохранителям, что прибыла в столицу Украины якобы в личных целях - "навестить подругу". Однако пограничники выяснили, что женщина должна была проводить мастер-класс в Киеве, на который были в продаже билеты.