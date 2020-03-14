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Российскому психологу запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
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РИА Новости

Российскому психологу запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

15:36 14.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУкраинский пограничник
Украинский пограничник
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 14 мар – РИА Новости. Украинские пограничники запретили въезд российской психологу Татьяне Мужицкой, приехавшей провести мастер-класс, ей запретили въезд в страну на три года, сообщается в субботу на сайте Госпогранслужбы Украины.
"Вчера (в пятницу - ред.) в пункте пропуска "Жуляны" (аэропорт "Киев" имени Сикорского - ред.) пограничники не пропустили в Украину россиянку, которая планировала проводить мастер-класс "Теория невероятности" в столице", - сообщается на сайте.
Пограничники выяснили, что она посещала Крым.
Отмечается, что во время контроля второй линии россиянка рассказала, что работает психологом, телеведущей, пишет книги, проводит различные тренинги и сообщила правоохранителям, что прибыла в столицу Украины якобы в личных целях - "навестить подругу". Однако пограничники выяснили, что женщина должна была проводить мастер-класс в Киеве, на который были в продаже билеты.
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РоссияРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
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