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Росгвардия сократила ведомственные мероприятия из-за коронавируса
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РИА Новости

Росгвардия сократила ведомственные мероприятия из-за коронавируса

15:33 14.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росгвардия из-за ситуации с коронавирусом сокращает количество массовых мероприятий, за исключением чрезвычайно важных и неотложных, сообщается на сайте ведомства.
"Максимально сокращено количество проводимых массовых мероприятий (совещаний), в том числе спортивных, культурных и развлекательных, за исключением чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - говорится в сообщении.
Добавляется, что отменены все выезды за пределы России, кроме загранкомандировок, носящих неотложный характер или организованных во исполнение поручений президента и правительства РФ, а также в целях обеспечения безопасности страны.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
Кроме того, на базе медицинских организаций и подразделений войск Росгвардии сформированы внештатные противоэпидемические бригады.
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Коронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
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