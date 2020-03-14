Росгвардия сократила ведомственные мероприятия из-за коронавируса

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росгвардия из-за ситуации с коронавирусом сокращает количество массовых мероприятий, за исключением чрезвычайно важных и неотложных, сообщается на сайте ведомства.

"Максимально сокращено количество проводимых массовых мероприятий (совещаний), в том числе спортивных, культурных и развлекательных, за исключением чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - говорится в сообщении.

Добавляется, что отменены все выезды за пределы России, кроме загранкомандировок, носящих неотложный характер или организованных во исполнение поручений президента и правительства РФ, а также в целях обеспечения безопасности страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.