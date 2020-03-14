Красный Крест получит доступ к украинским пленным в Донбассе

По его словам, такая договоренность была достигнута на встрече контактной группы по Донбассу в Минске.

"Мы договорились в трехсторонней контактной группе о том, что к местам, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях, будет допущен Красный крест", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он отметил, что решил принять участие в заседании трехсторонней контактной группы из-за того, что в течение трех месяцев многие из договоренностей, которых достигли президенты во время парижского саммита, не были выполнены.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".