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Красный Крест получит доступ к украинским пленным в Донбассе
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РИА Новости

Красный Крест получит доступ к украинским пленным в Донбассе

15:19 14.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская. Архивное фото
КИЕВ, 14 мар – РИА Новости. Представители Международного комитета Красного креста (МККК) получат доступ к украинским пленным, которые находятся в Донбассе, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, такая договоренность была достигнута на встрече контактной группы по Донбассу в Минске.
"Мы договорились в трехсторонней контактной группе о том, что к местам, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях, будет допущен Красный крест", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
Он отметил, что решил принять участие в заседании трехсторонней контактной группы из-за того, что в течение трех месяцев многие из договоренностей, которых достигли президенты во время парижского саммита, не были выполнены.
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На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Андрей ЕрмакДонбассКрасный КрестУкраинаВ мире
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