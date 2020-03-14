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В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды
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РИА Новости

В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды

15:18 14.03.2020 (обновлено: 15:43 14.03.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника
Снегоуборочная техника
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме в связи с непогодой в Москве, жителей и гостей столицы призывают быть осторожными, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме в связи с непогодой: по прогнозу синоптиков с 19.00 14 марта до 02.00 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - приводяся слова Бирюкова.
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В пресс-службе подчеркивают, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства, просят автомобилистов в сложных погодных условиях соблюдать правила дорожного движения и парковки, не превышать установленный в городе скоростной режим и с пониманием относиться к проходам колонн снегоуборочной техники. Жителей и гостей столицы призывают быть внимательнее и осторожнее: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
"Для комплексного информирования населения задействованы операторы сотовой связи, информационные табло ЦОДД правительства Москвы, мультимедийные устройства ГОРМОСТ, мультимедийные средства общественного транспорта, запущено онлайн-информирование населения в метрополитене и оповещение по телевизионным и радиоканалам. Силы и средства Главного управления МЧС России по городу Москве к действиям по предназначению и реагированию на последствия неблагоприятных природных явлений готовы", - цитируют в пресс-службе заммэра.
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Ранее в субботу представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что выше 330 деревьев были повалены при штормовом ветре в Москве, повреждены более 60 легковых автомобилей и кровли двух административных зданий. В Московской области произошло падение 101 дерева и четырех слабо укрепленных конструкций, повреждены 38 легковых автомашин и кровли трех административных зданий. Пострадали четыре человека, среди которых ребенок 11 лет.
Сильный ветер до 25 метров в секунду наблюдался в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга и в пятницу. В столице было объявлено штормовое предупреждение.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Петр БирюковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГормостМоскваОбщество
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