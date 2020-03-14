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Грузия продолжает вводить ограничения со странами из-за коронавируса
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РИА Новости

Грузия продолжает вводить ограничения со странами из-за коронавируса

14:47 14.03.2020 (обновлено: 15:13 14.03.2020)
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПроверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Грузия дополнила список стран, после посещения которых придется пройти обязательный двухнедельный карантин либо предоставить справку об отсутствии коронавируса, такими странами стали Швейцария, Норвегия и Дания, сообщает пресс-служба правительства.
Ранее ограничения были введены в отношении Италии, Южной Кореи, Китая, Ирана, Германии, Франции, Австрии и Испании.
"По решению действующего совета межведомственной координационной группы во главе с премьер-министром Грузии на границе ограничения вводятся дополнительно со Швейцарией, Норвегией и Данией", - сообщает ведомство.
Пассажирам по прибытии из этих стран придется предоставить на границе справку об отсутствии у них коронавируса либо пройти обязательный двухнедельный карантин.
В Грузии на данный момент выявлено 30 случаев инфицирования, один пациент выздоровел.
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