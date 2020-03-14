Грузия продолжает вводить ограничения со странами из-за коронавируса

Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана

ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Грузия дополнила список стран, после посещения которых придется пройти обязательный двухнедельный карантин либо предоставить справку об отсутствии коронавируса , такими странами стали Швейцария, Норвегия и Дания, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее ограничения были введены в отношении Италии, Южной Кореи, Китая, Ирана, Германии, Франции, Австрии и Испании.

"По решению действующего совета межведомственной координационной группы во главе с премьер-министром Грузии на границе ограничения вводятся дополнительно со Швейцарией, Норвегией и Данией", - сообщает ведомство.

Пассажирам по прибытии из этих стран придется предоставить на границе справку об отсутствии у них коронавируса либо пройти обязательный двухнедельный карантин.