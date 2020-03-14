В Бельгии число зараженных коронавирусом приблизилось к 700

БРЮССЕЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии на субботу составляет уже 689 человек, сообщили в минздраве страны. Накануне число заболевших равнялось 556. Всего скончались трое.
"Санитарные власти обнаружили 133 новых заболевших коронавирусом в Бельгии. Общее число поднялось до 689 человек", - говорится в заявлении ведомства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
В Европе наиболее сложная обстановка складывается в Италии, Франции и Германии. Заражения зафиксированы уже практически во всех странах-членах ЕС. Евросоюз концентрирует свою работу по борьбе с COVID-19 на четырех основных направлениях: торможение распространения, обеспечение рынка необходимыми медицинскими средствами, научные исследование и разработка вакцины, а также минимизация экономических последствий.
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