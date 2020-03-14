Число зараженных коронавирусом в Швейцарии превысило 1350 человек

ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заражений новым коронавирусом в Швейцарии превысило 1350 человек, от заболевания скончались 11 человек, говорится в официальном заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения страны.
По данным на 10.30 (12.30 мск) 14 марта, в Швейцарии насчитывается 1359 зараженных, из них у 1189 пациентов вирус подтвержден двумя лабораторными тестами.
Также за двое суток в стране скончалось еще 5 человек. Всего от заболевания умерло 11 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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