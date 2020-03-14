Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T13:51+0300
https://ria.ru/20200314/1568600443.html
Число зараженных коронавирусом в Швейцарии превысило 1350 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816960_0:214:2137:1416_1036x0_80_0_0_84c03651e098f2632d4ab0732d5d5634.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Швейцарии превысило 1350 человек

13:51 14.03.2020
2963
© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории
Работник лаборатории
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заражений новым коронавирусом в Швейцарии превысило 1350 человек, от заболевания скончались 11 человек, говорится в официальном заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения страны.
По данным на 10.30 (12.30 мск) 14 марта, в Швейцарии насчитывается 1359 зараженных, из них у 1189 пациентов вирус подтвержден двумя лабораторными тестами.
Также за двое суток в стране скончалось еще 5 человек. Всего от заболевания умерло 11 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
520401
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В Швейцарии количество зараженных коронавирусом превысило 1100 человек
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Прохожие в защитных медицинских масках
В Швейцарии число жертв коронавируса достигло шести человек
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Отдых в Санкт-Моритце (Швейцария)
Швейцария запрещает въезд туристам из Италии и ужесточает контроль
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Скорая помощь, Швейцария
В Швейцарии обще число заболевших коронавирусом превысило 850 человек
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 4233 человек
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Швейцария ужесточила контроль на границе
Борщ
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Названы тяжелые последствия коронавируса
Прохожие в защитных медицинских масках
В Швейцарии закрывают начальные и средние школы из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния