Число заболевших коронавирусом в Латвии достигло 26 человек

"Число заболевших достигло 26 человек", - сказано в сообщении.

Правительство Латвии в четверг объявило чрезвычайное положение в республике из-за коронавируса. Закрыты школы и детские сады, ограничена работа государственных учреждений, проведение массовых мероприятий. В Латвии до субботы было выявлено 16 случаев заболевания коронавирусом.