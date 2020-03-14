Число заболевших коронавирусом в Латвии достигло 26 человек

РИГА, 14 мар – РИА Новости. Десять новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Латвии за минувшие сутки, число заболевших достигло 26, говорится в сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (ЦПКЗ).
"Число заболевших достигло 26 человек", - сказано в сообщении.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Правительство Латвии в четверг объявило чрезвычайное положение в республике из-за коронавируса. Закрыты школы и детские сады, ограничена работа государственных учреждений, проведение массовых мероприятий. В Латвии до субботы было выявлено 16 случаев заболевания коронавирусом.