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В Новосибирске вспыхнул пожар в театре "Глобус"
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РИА Новости

В Новосибирске вспыхнул пожар в театре "Глобус"

13:25 14.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники аварийно-спасательных служб перед началом учений МЧС на станции "Гагаринская" Новосибирского метрополитена
Сотрудники аварийно-спасательных служб перед началом учений МЧС на станции Гагаринская Новосибирского метрополитена
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники аварийно-спасательных служб перед началом учений МЧС на станции "Гагаринская" Новосибирского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Порядка 650 человек были эвакуированы из театра "Глобус" в Новосибирске из-за возгорания утеплителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
По данным МЧС, в 10.10 мск в субботу в Новосибирском академическом молодежном театре "Глобус" на улице Каменская в ходе ремонтных работ на кровле загорелся утеплитель на площади 15 квадратных метров.
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"До прибытия подразделений пожарной охраны из здания сотрудниками администрации было эвакуировано, по предварительной информации, 583 посетителя, 55 человек сотрудников администрации, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, в 10.37 мск спасатели ликвидировали открытое горение.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскПроисшествия
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