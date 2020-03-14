В Новосибирске вспыхнул пожар в театре "Глобус"

Сотрудники аварийно-спасательных служб перед началом учений МЧС на станции "Гагаринская" Новосибирского метрополитена. Архивное фото

Сотрудники аварийно-спасательных служб перед началом учений МЧС на станции "Гагаринская" Новосибирского метрополитена

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Порядка 650 человек были эвакуированы из театра "Глобус" в Порядка 650 человек были эвакуированы из театра "Глобус" в Новосибирске из-за возгорания утеплителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По данным МЧС, в 10.10 мск в субботу в Новосибирском академическом молодежном театре "Глобус" на улице Каменская в ходе ремонтных работ на кровле загорелся утеплитель на площади 15 квадратных метров.

"До прибытия подразделений пожарной охраны из здания сотрудниками администрации было эвакуировано, по предварительной информации, 583 посетителя, 55 человек сотрудников администрации, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.