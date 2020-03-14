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В Намибии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Намибии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

13:25 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедик в защитной маске
Медик в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медик в защитной маске. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Намибии обнаружены первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-19, сообщает местное издание Namibian со ссылкой на министра здравоохранения страны Калумби Шангула.
"Прошлой ночью положительные результаты COVID-19 были обнаружены у двух туристов, приехавших в Намибию из Испании. Пара прилетела в Намибию из Мадрида транзитом через Доху (Катар)", - заявил министр в ходе срочной пресс-конференции в субботу утром.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19НамибияВ мире
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