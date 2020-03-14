В Намибии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

"Прошлой ночью положительные результаты COVID-19 были обнаружены у двух туристов, приехавших в Намибию из Испании. Пара прилетела в Намибию из Мадрида транзитом через Доху (Катар)", - заявил министр в ходе срочной пресс-конференции в субботу утром.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.