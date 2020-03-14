Врач рассказала, какие болезни провоцирует ожирение

Врач отметила, что человек при этом может не испытывать никакого дискомфорта.

"Пациент может себя хорошо чувствовать, не предъявлять никаких жалоб и следовать идее бодипозитива, но, как показывает статистика, в этом есть огромная угроза", — подчеркнула Копытько.

Она предупредила, что каждые десять лишних килограммов могут привести к увеличению давления на десять миллиметров ртутного столба или на единицу повысить уровень сахара в крови.