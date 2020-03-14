Врач рассказала, какие болезни провоцирует ожирение

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Практикующий врач-диетолог Марина Копытько в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какие болезни провоцирует избыточный вес.
По ее словам, у людей, страдающих ожирением, повышен риск развития сахарного диабета, гипертонии, рака и болезней суставов.
Врач отметила, что человек при этом может не испытывать никакого дискомфорта.
"Пациент может себя хорошо чувствовать, не предъявлять никаких жалоб и следовать идее бодипозитива, но, как показывает статистика, в этом есть огромная угроза", — подчеркнула Копытько.
Она предупредила, что каждые десять лишних килограммов могут привести к увеличению давления на десять миллиметров ртутного столба или на единицу повысить уровень сахара в крови.
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