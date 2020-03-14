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Норвежцам рекомендовали воздержаться от поездок за границу
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РИА Новости

Норвежцам рекомендовали воздержаться от поездок за границу

12:59 14.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВиды Осло
Виды Осло
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Виды Осло. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок за рубеж, если в этом нет острой необходимости, сообщается на сайте правительства страны.
"МИД Норвегии не рекомендует поездки, не обусловленные острой необходимостью, во все страны. Причина – растущее распространение коронавируса, непредсказуемая и сложная ситуация для многих путешественников", - говорится в сообщении. Эти меры рекомендованы, по крайней мере, на месяц, до 14 апреля.
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Норвегия на прошедшей неделе предприняла беспрецедентные меры по защите страны от коронавируса, который активно распространяется в королевстве. Закрыты школы и детские сады, отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, все офисные сотрудники переведены на удаленную форму работы, все приезжающие из-за пределов Северных стран, вне зависимости от наличия у них симптомов болезни, обязаны находиться в 14-дневном карантине.
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