Норвежцам рекомендовали воздержаться от поездок за границу

МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок за рубеж, если в этом нет острой необходимости, сообщается на сайте правительства страны.
"МИД Норвегии не рекомендует поездки, не обусловленные острой необходимостью, во все страны. Причина – растущее распространение коронавируса, непредсказуемая и сложная ситуация для многих путешественников", - говорится в сообщении. Эти меры рекомендованы, по крайней мере, на месяц, до 14 апреля.
12 марта, 21:23Королевская семья Норвегии помещена на карантин, пишут СМИ
Норвегия на прошедшей неделе предприняла беспрецедентные меры по защите страны от коронавируса, который активно распространяется в королевстве. Закрыты школы и детские сады, отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, все офисные сотрудники переведены на удаленную форму работы, все приезжающие из-за пределов Северных стран, вне зависимости от наличия у них симптомов болезни, обязаны находиться в 14-дневном карантине.