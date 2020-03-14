В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 109 человек

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу объявило введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрываются музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.