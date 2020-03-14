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2020-03-14T12:54+0300
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В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 109 человек
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РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 109 человек

12:54 14.03.2020
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CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Порт Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар - РИА Новости. Лаборатория департамента здоровья в пятницу выявила заражение коронавирусом у 68 жителей Эстонии, общее число заразившихся достигло 109 человек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Вирус COVID-19 в пятницу диагностировали у 68 жителей Эстонии, общее число заразившихся достигло 109 человек. Начиная с 31 января в Эстонии был проведено 843 теста на коронавирус. Из них 109 оказались положительными",- говорится в сообщении.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Премьер Эстонии опасается роста числа заражений коронавирусом в стране
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу объявило введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрываются музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах.
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