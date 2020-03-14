В Греции третий человек умер из-за коронавируса

Закинтос был среди трех префектур Греции, где с 4 марта введены экстренные меры против распространения коронавируса после того, как десятки местных жителей заразились во время путешествия к святым местам в Израиле.

Мужчина был госпитализирован два дня назад, в пятницу его здоровье резко ухудшилось. Предполагается, что заразиться он мог от родственника в городе Рио, вблизи города Патры на Пелопоннесе, где были несколько заболевших.

Ранее агентство сообщило о том, что в субботу утром зарегистрирована вторая смерть от коронавируса – умер 90-летний мужчина, который был госпитализирован в Птолемаиде в Западной Македонии.

Первая смерть от коронавируса в Греции была зафиксирована в четверг, 12 марта, умер 66-летний житель префектуры Илия на северо-западе полуострова Пелопоннес. Мужчина заболел во время поездки в Израиль.