Музей "Гараж" закроется на неопределенный срок из-за коронавируса

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Музей современного искусства " Музей современного искусства " Гараж " закрывается на неопределенный срок из-за коронавируса , сообщили в пресс-службе учреждения в субботу.

"Мы внимательно следим за ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и общаемся с коллегами из многих музеев мира по этой теме. На данный момент не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом сотрудников музея "Гараж". Мы предпринимали и предпринимаем все рекомендованные меры профилактики, включая карантин сотрудников после поездок и отмену предстоящих командировок", - приводит пресс-служба слова директора музея Антона Белова.

Отмечается, что в данной ситуации руководство учреждения приняло решение минимизировать потенциальную опасность и на время приостановить публичную работу музея, образовательного центра, библиотеки и архива.

"На время закрытия мы усилим свое присутствие онлайн. Давайте проведем это время вместе! Наши кураторы и сотрудники всех отделов уже работают над тем, чтобы рассказать вам что-то новое и познавательное об искусстве в разных форматах в наших аккаунтах в социальных сетях", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что даты открытия музея на данный момент нет.