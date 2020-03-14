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Музей "Гараж" закроется на неопределенный срок из-за коронавируса
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РИА Новости

Музей "Гараж" закроется на неопределенный срок из-за коронавируса

12:19 14.03.2020
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© Анна НехаеваВыставка в "Гараже"
Выставка в Гараже
© Анна Нехаева
Выставка в "Гараже". Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Музей современного искусства "Гараж" закрывается на неопределенный срок из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе учреждения в субботу.
"Мы внимательно следим за ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и общаемся с коллегами из многих музеев мира по этой теме. На данный момент не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом сотрудников музея "Гараж". Мы предпринимали и предпринимаем все рекомендованные меры профилактики, включая карантин сотрудников после поездок и отмену предстоящих командировок", - приводит пресс-служба слова директора музея Антона Белова.
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Отмечается, что в данной ситуации руководство учреждения приняло решение минимизировать потенциальную опасность и на время приостановить публичную работу музея, образовательного центра, библиотеки и архива.
"На время закрытия мы усилим свое присутствие онлайн. Давайте проведем это время вместе! Наши кураторы и сотрудники всех отделов уже работают над тем, чтобы рассказать вам что-то новое и познавательное об искусстве в разных форматах в наших аккаунтах в социальных сетях", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что даты открытия музея на данный момент нет.
"Сейчас мы не можем спрогнозировать, когда откроемся снова. Но как только мы будем уверены в безопасности вашего пребывания в "Гараже", мы с радостью будем водить для вас экскурсии, кормить нашими лучшими сырниками и помогать пользоваться нашей библиотекой", - говорится в сообщении.
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