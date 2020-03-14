В Подмосковье ввели режим свободного посещения школ из-за коронавируса

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Режим свободного посещения школ и детсадов Режим свободного посещения школ и детсадов Подмосковья введен с 16 марта из-за угрозы возможного распространения коронавируса , сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Начиная с понедельника, 16 марта, во всех подмосковных школах и детских садах вводится свободное посещение, то есть учащимся и воспитанникам разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей или законных представителей. Если нет возможности оставить ребёнка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. Все образовательные организации продолжат свою работу в штатном режиме. Соответствующие инструкции доводятся до всех руководителей учреждений. Эти меры вводятся на период действия режима повышенной готовности", - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.

Руководители школ обязаны обеспечить поддержание качества образовательного процесса. Режим свободного посещения не означает отмену занятий – ребёнок, оставшись дома, получит новый материал и домашнее задание через Школьный портал, добавила Каклюгина.

Кроме того, со следующей недели в регионе запустят платформу онлайн-обучения, где учащиеся, пропускающие занятия, смогут продолжать занятия, не выходя из дома.

На данный момент в Подмосковье зарегистрированы 4 случая заболевания новым коронавирусом. Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает "горячая линия" по номеру телефона ‪8-800-550-50-30.