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В Подмосковье ввели режим свободного посещения школ из-за коронавируса
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РИА Новости

В Подмосковье ввели режим свободного посещения школ из-за коронавируса

11:27 14.03.2020 (обновлено: 11:52 14.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Учитель одной из школ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Режим свободного посещения школ и детсадов Подмосковья введен с 16 марта из-за угрозы возможного распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Начиная с понедельника, 16 марта, во всех подмосковных школах и детских садах вводится свободное посещение, то есть учащимся и воспитанникам разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей или законных представителей. Если нет возможности оставить ребёнка дома, то его будут ждать в школе или детском саду. Все образовательные организации продолжат свою работу в штатном режиме. Соответствующие инструкции доводятся до всех руководителей учреждений. Эти меры вводятся на период действия режима повышенной готовности", - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
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Руководители школ обязаны обеспечить поддержание качества образовательного процесса. Режим свободного посещения не означает отмену занятий – ребёнок, оставшись дома, получит новый материал и домашнее задание через Школьный портал, добавила Каклюгина.
Кроме того, со следующей недели в регионе запустят платформу онлайн-обучения, где учащиеся, пропускающие занятия, смогут продолжать занятия, не выходя из дома.
На данный момент в Подмосковье зарегистрированы 4 случая заболевания новым коронавирусом. Для жителей региона, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой, где зарегистрированы случаи COVID-2019, работает "горячая линия" по номеру телефона ‪8-800-550-50-30.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
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Коронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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