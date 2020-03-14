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Правительство одобрило поправки о правовых режимах в сфере инноваций
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РИА Новости

Правительство одобрило поправки о правовых режимах в сфере инноваций

09:17 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, сообщается на сайте кабмина.
"Законопроект разработан в целях создания правовых условий (установления экспериментальных правовых режимов) для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций (с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии и других)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проектом устанавливаются цели и принципы экспериментальных правовых режимов, круг их участников, а также регулируются правоотношения, возникающие в связи с их установлением и реализацией. "Правила проведения экспериментального правового режима предлагается определять в программе…, утверждаемой правительством Российской Федерации, а по направлению финансовых рынков - Банком России", - уточняется в сообщении.
Ожидается, что в результате будет обеспечено развитие науки и социальной сферы, сформированы новые виды экономической деятельности, снижены издержки предпринимательской деятельности, повышена эффективность государственного и муниципального управления и усовершенствовано общее правовое регулирование.
"Одобрить проект федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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