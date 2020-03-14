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В ЛНР за сутки ликвидировали 38 природных пожаров на площади
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РИА Новости

В ЛНР за сутки ликвидировали 38 природных пожаров на площади

09:13 14.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске
Сотрудники противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики ликвидировало 38 природных пожаров за сутки на площади около 94 гектаров, заявили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ранее в МЧС заявили о возгорании травы и мусора на общей площади около 25 гектаров и ликвидации 18 природных пожаров за сутки. В ЛНР связывают нетипичные для этого времени года природные пожары с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова.
"Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 38 пожаров, связанных с загоранием сухой травы на общей площади порядка 94 гектаров", - сообщили в ведомстве.
Сотрудник пожарной части
13 марта, 08:12
В ЛНР за сутки ликвидировали 18 природных пожаров
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