В ЛНР за сутки ликвидировали 38 природных пожаров на площади

ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики ликвидировало 38 природных пожаров за сутки на площади около 94 гектаров, заявили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ранее в МЧС заявили о возгорании травы и мусора на общей площади около 25 гектаров и ликвидации 18 природных пожаров за сутки. В ЛНР связывают нетипичные для этого времени года природные пожары с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова.
"Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 38 пожаров, связанных с загоранием сухой травы на общей площади порядка 94 гектаров", - сообщили в ведомстве.
13 марта, 08:12В ЛНР за сутки ликвидировали 18 природных пожаров