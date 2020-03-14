В ЛНР за сутки ликвидировали 38 природных пожаров на площади

Ранее в МЧС заявили о возгорании травы и мусора на общей площади около 25 гектаров и ликвидации 18 природных пожаров за сутки. В ЛНР связывают нетипичные для этого времени года природные пожары с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова.