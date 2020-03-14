Ветеран СВР рассказал, как навыки художника помогли ему в разведке

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Умение работать с кистью и холстом очень помогло прославленному отечественному разведчику-нелегалу, Герою России Умение работать с кистью и холстом очень помогло прославленному отечественному разведчику-нелегалу, Герою России Юрию Шевченко устанавливать личные связи с разными людьми и добывать очень ценную секретную информацию - об этом сам недавно рассекреченный ветеран Службы внешней разведки РФ рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

"Француз" с мольбертом

Архитектор по советскому образованию, Шевченко приоткрыл некоторые детали своей легендированной биографии (легенды), в соответствии с которой он работал за рубежом. "Из меня сначала хотели сделать "немца", но затем решили – "француза". Это был лучший вариант по документальной легенде", - признался разведчик. "И вот в один прекрасный день я оказываюсь у себя "дома", в Париже , на Монмартре, с этюдником - художественная "выучка" очень пригодилась. Мне выпала доля постоянно ездить по миру и, по легенде, изучать историю архитектуры", - вспоминает Шевченко.

"В Испанию , к примеру, я приехал изучать интересную, мало разработанную тему в истории искусства – проникновение мавританского стиля в европейскую архитектуру. Я лазил по библиотекам, зарисовывал памятники. У меня даже были опубликованы книги на Западе по истории архитектурных памятников", - добавил он. "Служба помогала создавать мне на Западе имя, ведь я же должен был вращаться в определенной среде", - отметил ветеран СВР

На долю Шевченко в то время выпали поездки в Испанию и Португалию , которые, по его словам, "были по сути боевыми". "Ведь в начале 1970-х годов у нас с этими странами, где доживали свой век диктаторские режимы, не было дипломатических отношений. Что будет после (ухода в отставку испанского диктатора) Франко? Над этой темой я и работал по заданию из Москвы", - сказал разведчик.

Как сделать деньги?

Но с чего было начинать Шевченко на Пиренейском полуострове? "Ведь я – художник, с чего мне задавать кому бы то ни было вопросы о политической, экономической ситуации? Ответ пришёл сам собой: любой иностранец, приезжающий в новое место, оценивает прежде всего, можно ли здесь сделать деньги, открыть своё архитектурное бюро, к примеру. И при этом, вкладывая деньги, как обезопасить свой капитал", - пояснил разведчик.

"А у меня – по легенде – был печальный юношеский опыт: ведь я же начинал свою профессиональную деятельность в Бельгийском Конго и застал период революции, а мой отчим, опять же по легенде, открыв там предприятие, потерял из-за политических катаклизмов почти весь наш капитал", - добавил Шевченко. По его словам, эту историю "с горечью, проникновенно" он рассказывал своим тамошним коллегам. "Поэтому-то и просил сведения о том, как будут развиваться события после ухода Франко", - отметил ветеран СВР.

Ценнейшая подруга из архива НАТО

Однажды в Португалии создание очередной картины послужило Шевченко почвой для очень перспективного знакомства. "Лиссабон. Фашистский режим. Тоже в стадии глубокого кризиса. Здесь я работал по уже отработанной схеме "обеспечения безопасности капиталовложений". А в свободное время, как водится, стоял с мольбертом на улице", - вспоминает он.

"И вот в один день около меня остановилась дама, с которой завязался разговор на французском. Я подарил ей этюд, пригласил на чашечку кофе. И снова удача: в ходе разговора выяснилось, что она работает секретарем в архиве НАТО . Мы сдружились", - говорит Шевченко.

Новая знакомая рассказала нелегалу, что из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе всем членам альянса рассылаются документы, содержащие информацию о принятых решениях - как правило, на английском языке. А ее задачей было сделать аннотацию документа на португальском языке, зарегистрировать его и направить в архив. Документы носили совершенно секретный характер. "Я направил информацию в Центр о знакомстве и предложение продолжить разработку новой знакомой", - сказал Шевченко.

Но Центр направил разведчика в Африку, в Гвинея-Бисау, где Шевченко добыл информацию о приближающемся военном перевороте в Португалии. Только после этого Москва дала "добро" на продолжение связи с сотрудницей архива НАТО. Но к тому времени она уже потеряла доступ к секретным документам. "Но многое удалось позднее", - отметил Шевченко.

В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них и Юрий Шевченко.

Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с грифом "Cosmic", означающим высшую степень секретности.

В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.