Герой России Шевченко рассказал о "сверхцели" в нелегальной разведке

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Возможность получить документ Возможность получить документ НАТО , содержащий информацию высшей степени секретности "Cosmic", была "сверхцелью" для недавно рассекреченного прославленного отечественного разведчика-нелегала, Героя России Юрия Шевченко , об этом он сам рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

По словам Шевченко, в 1963 году, после окончания Московского архитектурного института, он был направлен на учебу в Высшую разведывательную школу (ныне Академия внешней разведки).

"Уже тогда я в совершенстве знал немецкий язык, имел специальность военного переводчика. Но не воспользовался привилегией учиться один год и прошел основной двухгодичный курс", - рассказал ветеран СВР. "Полный курс обучения был нужен мне, чтобы не только в совершенстве освоить свое будущее дело, но и сформулировать для себя сверхзадачу, главную цель своей деятельности на посту разведчика. Поэтому-то и боялся, что за год не успею понять, для чего я пришёл в разведку. Не зачем, а для чего", - добавил Шевченко.

"Мона Лиза" в разведке

"В архитектуре я уже знал, как, условно говоря, создать свою "Мону Лизу", то есть нечто уникальное, подобного чему свет не видывал. А в разведке еще не понимал, что именно надо сделать особенного, чего до меня никто не делал. Поэтому-то мне и требовалось время", - пояснил разведчик.

"И вот как-то раз лектор, читавший нам курс по информационной работе в разведке (к слову сказать, начальник Отдела информации ЦК), человек увлеченный, знающий своё дело, в конце лекции сказал: "Уважаемые будущие разведчики, я вам пожелаю только одного: получить в своей жизни хотя бы один подлинный документ с высшим грифом секретности НАТО – "Cosmic". В тот момент я понял, зачем пришел учиться", - вспоминает Шевченко.

По его словам, он стал думать, как можно достичь этой цели. Через какое-то время Шевченко предложили работать разведчиком-нелегалом. "Я никогда ни от чего не отказывался, но тут задумался", - признался Шевченко. "Вспомнил, как к нам приезжал великий Абель (советский разведчик-нелегал Вильям Фишер – ред.). Как я мог себя с ним сравнить? Но потом решил: раз поступило такое предложение, значит, руководство знает, как сделать из меня "иностранца". А раз так, то я обязательно им стану, но не просто для того, чтобы стать нелегалом, а потому, что это кратчайший путь к достижению моей сверхцели – документу с грифом "Cosmic", - добавил он.

Нет ничего невозможного

Своей цели Шевченко добился. Работая нелегалом, ему удалось получить секретные документы, носившие в том числе и гриф "Cosmic".

"Сейчас, по прошествии 40 лет работы в нелегальной разведке, я точно знаю: для нелегальной разведки ничего невозможного нет", - говорит Шевченко. "Важно выработать свой стиль, свой метод работы. Искусство разведчика заключается и в интересе к людям. Ты должен понимать их, знать их радости и горести, учитывать индивидуальную психологию. И главное – всегда ставить себе сверхцель, работать на сверхзадачу. Тогда и везение придет", - подчеркнул ветеран СВР.

В январе нынешнего года директор Службы внешней разведки , председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин впервые публично назвал имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них и Юрий Шевченко.

Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с грифом "Cosmic", означающим высшую степень секретности.

В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр. Он награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.