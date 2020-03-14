В Приморье обвиняемого в убийстве женщины могут направить на лечение

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в убийстве кондуктора трамвая и нападении на сотрудников депо во Владивостоке, могут направить на принудительное лечение, уголовное дело передано в суд, сообщает Следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Ранее СК сообщал, что 1 октября во Владивостоке неизвестный несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора в трамвае – женщину 1965 года рождения. По данным ведомства, подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. МВД сообщило, что злоумышленник атаковал жертву "без видимых причин", когда выходил последним из трамвая. В ведомстве добавляли, что на след мужчины полицейских вывела служебно-розыскная собака.
По результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что "обвиняемый не осознавал фактический характер, общественную опасность своих действий и не мог руководить ими".
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела... по факту нападений на сотрудников трамвайного депо... Уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обвиняемый нуждается в принудительном лечении, так как "представляет опасность для себя и окружающих".
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