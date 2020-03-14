В Приморье обвиняемого в убийстве женщины могут направить на лечение

Ранее СК сообщал, что 1 октября во Владивостоке неизвестный несколько раз ударил металлическим прутом по голове кондуктора в трамвае – женщину 1965 года рождения. По данным ведомства, подозреваемый задержан, это мужчина 1980 года рождения. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. МВД сообщило, что злоумышленник атаковал жертву "без видимых причин", когда выходил последним из трамвая. В ведомстве добавляли, что на след мужчины полицейских вывела служебно-розыскная собака.