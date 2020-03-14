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В ЛНР не зафиксировали обстрелов в Донбассе за сутки
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РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали обстрелов в Донбассе за сутки

08:27 14.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в районе населенного пункта Золотое
Украинские военные в районе населенного пункта Золотое
© REUTERS / Gleb Garanich
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 12 марта украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе.
"За 13 марта обстрелов... не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Вчера, 06:44
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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