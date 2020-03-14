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На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
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РИА Новости

На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса

06:19 14.03.2020
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© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Шестой случай смерти из-за нового коронавируса зарегистрировали на Филиппинах, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.
Сообщается, что 54-летний мужчина скончался в пятницу из-за пневмонии. Он был госпитализирован с синдромами коронавируса 3 марта, заболевание у пациента было подтверждено только за два дня до его кончины, 11 марта.
Отмечается, что это был первый смертельный случай за пределами столичного региона страны. Кроме того, он не совершал поездок за границу перед появлением симптомов.
По последним данным минздрава, число заразившихся COVID-19 на Филиппинах достигло 64.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже свыше 132 тысяч человек в более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаФилиппиныВ мире
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