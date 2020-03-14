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Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
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РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек

06:05 14.03.2020
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© РИА Новости / Юрий НиколаевПанама
Панама
© РИА Новости / Юрий Николаев
Панама. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36, сообщает министерство здравоохранения в пресс-релизе.
Ранее сообщалось об 11 случаях инфицирования коронавирусом в стране.
"Национальное правительство информирует страну о том, что на сегодняшний день, пятница 13 марта, всего было зарегистрировано 36 случаев нового коронавируса (COVID-19), у 33 панамцев и трех иностранцев", - сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, в нем говорится о запрете для рейсов, прибывающих из Европы. Также приостанавливается работа ярмарок, временно отменяются съезды, культурные, религиозные, праздничные, танцевальные мероприятия и концерты. Спортивные мероприятия могут проводиться за закрытыми дверями в присутствии не более 50 человек с разрешения минздрава.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 132 тысяч человек в 123 странах, большинство выздоровели, но около 5 тысяч человек скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПанамаВ мире
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