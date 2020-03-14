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В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
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РИА Новости

В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса

05:48 14.03.2020 (обновлено: 05:49 14.03.2020)
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 14 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 824, из них 3 тысячи 189 пациентов скончались, свыше 65,5 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
За последние сутки в Китае было выявлено лишь 11 новых случаев заболевания, умерли 13 человек, из больниц выписали 1430 пациентов.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 824 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 12 094 человека (3610 человек находятся в тяжелом состоянии), 65 541 человек выписан из больниц, 3189 скончались", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в стране выявили семь ввозных случаев заражения, четыре в Шанхае, два в провинции Ганьсу и один в Пекине. Общее число ввозных из-за границы случаев заражения достигло 95.
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В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки подтвердили четыре случая заражения (все в городе Ухань), выписаны 1390 человек (1254 в Ухане), зарегистрированы 13 летальных случаев (10 в Ухане). С начала эпидемии в провинции выявили уже 67 790 случаев заражения (49 995 в Ухане), при этом уже 52 943 пациента выздоровели, 3 075 человек скончались (2 446 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 11 772 человека, из них 3 543 находятся в тяжелом состоянии.
Отдельно в Гонконге выявлено 137 случаев заражения (из них 4 человека скончались, 78 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (все они уже выписаны), на Тайване заразились 50 человек (из них один скончался и 20 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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