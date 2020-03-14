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В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом

05:28 14.03.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alexandra Pugachevsky / Мавритания
Мавритания
CC BY-SA 3.0 / Alexandra Pugachevsky /
Мавритания. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен в Мавритании, сообщает портал CRIDEM со ссылкой на министерство здравоохранения.
По данным портала, пациент прибыл в страну 9 марта из Европы.
"На следующий день после его возвращения в Мавританию у друга пациента был диагностирован вирус, он (пациент – ред.) автоматически посадил себя на карантин в доме в Нуакшоте", - приводит портал цитату из коммюнике министерства здравоохранения.
В пятницу утром пациент сдал анализы, которые подтвердили, что он является носителем COVID-19, в связи с этим он был изолирован.
Министерство призывает население сохранять спокойствие и соблюдать существующие превентивные меры.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 123 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМавританияВ мире
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