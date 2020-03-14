В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен в Мавритании, сообщает портал Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен в Мавритании, сообщает портал CRIDEM со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным портала, пациент прибыл в страну 9 марта из Европы.

"На следующий день после его возвращения в Мавританию у друга пациента был диагностирован вирус, он (пациент – ред.) автоматически посадил себя на карантин в доме в Нуакшоте", - приводит портал цитату из коммюнике министерства здравоохранения.

В пятницу утром пациент сдал анализы, которые подтвердили, что он является носителем COVID-19, в связи с этим он был изолирован.

Министерство призывает население сохранять спокойствие и соблюдать существующие превентивные меры.